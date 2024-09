ATP Chengdu Martinez e Kachmazov sorprendono Jarry risorge dopo mesi difficili

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 20 settembre 2024) Primi ottavi di finale che si sono svolti nell’ATP 250 di(Cina) con alcune belle storie da raccontare: non mancano le sorprese in questa prima settimana di tennis in Asia. Primo quarto di finale della carriera nel circuito maggiore per Alibekche ha sconfitto senza troppi problemi Taro Daniel con il punteggio di 7-6(1) 6-1. La prima grande soddisfazione per questo classe 2001 ancora numero 252 del mondo che sta vivendo la settimana migliore della sua vita tennistica. Affronterà Nicolasche si è messo alle spalle un periodo davvero complicato battendo in tre set Lukas Klein con il punteggio di 7-6(2) 3-6 6-4 in poco meno di due ore e mezza. Il cileno non vinceva un match dal 17 maggio,, ha vissuto delle difficoltàl’exploit della finale a Roma e quindi questo risultato è particolarmente importante per la sua fiducia.