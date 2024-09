Atalanta rammarico da DEA contro l’Arsenal | Retegui CONDANNA i nerazzurri ma arrivano RISPOSTE per Gasperini

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 20 settembre 2024) Il giudizio sul pareggio per 0-0 traed Arsenal nella prima giornata di Champions League L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport giudica più che positivamente il pareggio per 0-0 ottenuto dall’nella prima giornata di Champions League. Nonostante i rimpianti per il rigore fallito da Mateo, Gian Pieroha