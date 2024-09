Apertura straordinaria del Belvedere di Palazzo Lombardia sabato 21 e domenica 22 settembre

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 20 settembre 2024) Milano, 202024 – Un’occasione per vedere Milano da un altro punto di vista. Questo fine settimana,2122, è in programma unadeldi. Nel week-end sarà infatti possibile visitare gratuitamente ildel 39° piano per ammirare il panorama mozzafiato della città e le nove opere finaliste del del concorso 'Premio maestri d'eccellenza'. L'iniziativa è stata promossa da LVMH in collaborazione con Confartigianato imprese, Camera nazionale della moda italiana e, da quest'anno, anche con la Maison Loro Piana. Il concorso è rivolto ai professionisti ed alle imprese italiane del settore: tessile, abbigliamento, pelletteria, calzature, sartoria, occhialeria, gioielleria e arredo. Un'occasione in più, quindi, per salire nel punto più alto di