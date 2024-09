Anche la Normale partecipa all’iniziativa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 20 settembre 2024) Per il secondo anno consecutivo la ScuolaSuperiorealla giornata “Bike to Work ” che si terrà oggi dalle 8.45 al Palazzo della Carovana, in Piazza dei Cavalieri a Pisa, rivolta al personale di ricerca, a quello tecnico-amministrativo, agli allievi della Scuola. Promossa in Italia dalla Fiab (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) durante la settimana europea sulla mobilità sostenibile, l’iniziativa vuole far riflettere sulla possibilità di spostarsi per lavoro e studio con mezzi eco. A 150nti sarà applicata la punzonatura delle biciclette. Parteciperanno il direttore della ScuolaLuigi Ambrosio, l’assessore alla mobilità urbana ed extraurbana del Comune di Pisa Massimo Dringoli e il consigliere Fiab Carlo Carminati.