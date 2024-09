Allegri l' uomo giusto per il Milan

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 20 settembre 2024) L'ultima immagine pubblica di Massimilianolo vede inseguire il 'nemico' Giuntoli sul prato dell'Olimpico in preda a un raptus agonistico. E poi fare il diavolo a quattro nei corridoi, preda della rabbia. Quindi le scuse, il licenziamento, la causa e l'accordo con la Juventus. La penultima immagine, però, racconta una realtà diversa ed è quella di un allenatore arrivato a raggiungere tutti gli obiettivi (e anche qualcosa in più) in fondo a una stagione tormentata. La seconda di fila. E' quella dicon in mano il trofeo della Coppa Italia appena conquistata da underdog dominando l'Atalanta che da lì a poco avrebbe scritto la storia vincendo l'Europa League. Sono passati 128 giorni da quella notte e Massimilianoè ancora fermo. Guarda, pensa, studia e valuta.