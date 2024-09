Allarme sicurezza boom di colpi Residenti pronti alle ronde | Non siamo più tranquilli

Leggi tutta la notizia su casertanews

(Di venerdì 20 settembre 2024) Nella zona periferica di San Nicola la Strada, l'emergenzaha raggiunto livelli allarmanti, in particolare in via Grotta, dove si sono verificati numerosi furti negli ultimi giorni. Le auto in sosta sono state prese di mira dai ladri, con danni significativi riportati dai veicoli