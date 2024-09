Alfonsine | attenzione alle acque fuoriuscite dalla rottura del Senio

Leggi tutta la notizia su ravennatoday

(Di venerdì 20 settembre 2024) In Bassa Romagna diverse si stanno allagando ancora oggi a causa delle rotte dei fiumi già verificatesi. Per quanto riguarda il territorio di, spiega il sindaco Riccardo Graziani dopo il confronto con gli enti competenti in materia di regimazione delle, "appare difficile si possa