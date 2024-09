Alessandro Liberatore e l’oro ai Mondiali Lo sport ti fa vivere

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di venerdì 20 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) –a 25 anni è diventato campione del mondo di pattinaggio artistico, nella categoria senior maschile. Ai microfoni di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti, ha raccontato come da adolescente non sia sempre stato facile gestire gli impegniivi con quelli scolastici: “Vorrei che i prof capissero che non solo la scuola è dell’obbligo ma lo è anche loperchè ti fa” fsc/mrv Unlimited News - Notizie dal mondo