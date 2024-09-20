Fonte : calciomercato di 20 set 2024

Akturkoglu un mago per il Benfica | &quot;Sono Kerem ma chiamatemi &quot;Harry Potter&quot;&quot;

Akturkoglu, un mago per il Benfica: &quot;Sono Kerem, ma chiamatemi &quot;Harry Potter&quot;&quot; (Di venerdì 20 settembre 2024) Due partite con il Benfica, due gol. L`inizio di Kerem Akturkoglu con la maglia delle Aquile è stato ben al di sopra delle aspettative e lo
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