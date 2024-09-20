Akturkoglu, un mago per il Benfica: "Sono Kerem, ma chiamatemi "Harry Potter"" (Di venerdì 20 settembre 2024) Due partite con il Benfica, due gol. L`inizio di Kerem Akturkoglu con la maglia delle Aquile è stato ben al di sopra delle aspettative e loLeggi tutta la notizia su calciomercatoNotizie su altre fonti
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- Yasin Öztekin'den derbi tahmini ve Kerem Aktürkoglu yorumu! - Futbol hayatina Bucaspor 1928'de devam Yasin Öztekin, yarin Fenerbahçe ile Galatasaray arasinda oynanacak derbiyi degerlendirdi. Bu maçlarin heyecanlarinin 1-2 hafta önceden basladigini ve derbilerde ... dirilispostasi
- Kerem Aktürkoglu, Portekiz basininin gündeminde: "Türk büyüsünü kullanarak zafere tasidi" - UEFA Sampiyonlar Ligi'nde benfica, Kizilyildiz'i 3-0 maglup etti. Golleri Kerem Aktürkoglu ve Orkun Kökçü atarken, Portekiz basini her iki futbolcun.. abcgazetesi
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