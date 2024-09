Addio ad uno dei Ragazzi di Arnolfo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 20 settembre 2024) Arezzo, 20 settembre 2024 – Ci sono personaggi che lasciano un solco profondo nella comunità di una città, soprattutto nelle piccole e medie realtà. A San Giovanni Fabrizio Galilei era uno di questi. Ha gestito per quasi 30 anni il bar del Viale e da alcuni anni era il chitarrista deidi, il gruppo di amici pensionati che suona e porta avanti solide tradizioni. Fabrizio ha lasciato la vita terrena mercoledì scorso a 76 anni. E' morto per una serie di complicazioni all'ospedale di Santa Maria alla Gruccia E' stato per tanti anni calciatore nei campionati dilettantistici. Ha lavorato in Ferriera e poi ha gestito, con la moglie, il bar di viale Diaz, dagli anni settanta, vedendo crescere intere generazioni di sangiovannesi, che oggi lo piangono. Molti, anche sui social, i messaggi di cordoglio.