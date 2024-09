Adamant 401 abbonati in soli quattro giorni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) Torna in campo domani sera l’di coach Benedetto, a distanza di ottodall’ultima amichevole giocata e stravinta contro la Virtus Imola (91-62), e ad una settimana dall’esordio in campionato di sabato 28 settembre sul parquet di Gorizia. L’occasione sarà il quadrangolare "City of Ferrara", che i biancazzurri disputeranno alla Bondi Arena assieme ad altre tre formazioni di Serie B Interregionale: Ozzano, Basket 2000 Reggio Emilia e Petrarca Padova, quest’ultima inserita nello stesso girone di Drigo e soci. Ferrara scenderà in campo domani sera alle 20.30 nella seconda semifinale del torneo contro Reggio Emilia, che potrebbe schierare l’ex Carlo Porfilio, mentre nel pomeriggio (alle 18) si giocherà la sfida tra Ozzano e Petrarca Padova; domenica le due finali, alle 17 quella per il terzo posto e alle 19.30 quella per il primo.