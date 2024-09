Accoltellato in piazza dopo una lite per la viabilità | oggi l' ultimo saluto ad Antonio

Leggi tutta la notizia su napolitoday

(Di venerdì 20 settembre 2024) S iterrannoi funerali diLiberti, il 44enne mortoa Nolaunaper questioni di. Tutto è successo mercoledì 11 settembre inCalabrese.avrebbe litigato con il suo aggressore forse per una precedenza non data. In pochi minuti si è