330mila studenti con disabilità ma i docenti di sostegno non bastano | la scuola è in affanno

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di venerdì 20 settembre 2024) L'Italia si impegna a garantire un'istruzione inclusiva a tutti gli, ma la strada è ancora in salita. Nonostante il Ministero dell'Istruzione abbia stanziato per l'anno scolastico 2024/2025 ben 205.253 posti di, a fronte di 331.124 alunni con, il sistema scolastico si trova ad affrontare una cronica carenza dispecializzati. L'articolocon, ma idinon: laè in