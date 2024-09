Villa San Giovanni trovato con 350 grammi di cannabis e soldi | arrestato un 19enne

Leggi tutta la notizia su reggiotoday

(Di giovedì 19 settembre 2024) Lo hanno travato in possesso di 350di, già suddivisa in buste di cellophane termosaldate, un bilancino di precisione, una macchina confezionatrice per sottovuoto e la somma di 300 euro in banconote di piccolo taglio. Per questo è finito in arresto un giovanediSan