Vidi ca sugnu un cristianu comu a tia | ecco perché l' eroe delle notti magiche è rimasto nel cuore di tutti

Leggi tutta la notizia su agrigentonotizie

(Di giovedì 19 settembre 2024) I funerali si terranno domattina, alle 11,30, in cattedrale. E già ci sono tanti agrigentini che si stanno organizzando per raggiungere Palermo e dare l'ultimo saluto all'di Italia '90, ex calciatore della nazionale, della Juve e dell'Inter. Ma c'è anche chi, oggi, raggiungerà lo