VIDEO Law Summer School ospita il procuratore Gratteri | Le mafie bisogna contrastarle sul piano tecnologico

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 19 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto “Lesul” -Ilcapo di Napoli, Nicolaha voluto lanciare questo messaggio nella prima giornata della: in programma a Telese Terme fino al prossimo 21 settembre.Un ‘importante opportunità per ribadire l’essenza di parlare ai giovani, trasmettere il valore della legalità attraverso esempi concreti e, soprattutto, con coerenza Filomena Di Mezza, assessore de comune di Telese ha sottolineato: “Creare un appuntamento come questo, nella nostra città, vuol dire puntare i riflettori sui nostri territori anche per contrastare l’isolamento in cui spesso vengono lasciati. L’esodo verso gli atenei del nord va contrastato anche con queste strategie che avvicinano i giovani ai nostri territori.