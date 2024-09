Victoria dei Maneskin sarà Patty Pravo nella Serie Tv biografica?

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di giovedì 19 settembre 2024) La vita di, una delle icone più celebri della musica italiana degli anni ’60 e ’70,raccontata in una nuova fiction in sei puntate prodotta da Eagle Pictures. L’annuncio, fatto dalla stessadurante la cerimonia del Women in Cinema Award a Venezia 81, ha scatenato un’ondata di entusiasmo e curiosità