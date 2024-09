Viagra cosa succede se lo prende una donna?

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 19 settembre 2024) E se are ilfossero le donne? Un recente studio clinico ha rivelato che l’uso del Sildenafil, comunemente noto per il trattamento della disfunzione erettile e commercialmente noto come, potrebbe ridurre il rischio di parto cesareo d’emergenza. La ricerca, pubblicata sul Journal of Reproduction e Infertility, ha mostrato che il farmaco è