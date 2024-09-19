Viabilità Roma Regione Lazio del 19-09-2024 ore 19:55 (Di giovedì 19 settembre 2024) Viabilità DEL 19 SETTEMBRE 2024 ORE 19.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 19-09-2024 ore 19:00 - VIABILITÀ DEL 19 SETTEMBRE 2024 ORE 18. 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON LE AUTOSTRADE RIMOSSI I PRECEDENTI INCIDENTI SEGNALATI, TRAFFICO SCORREVOLE SULLA L’A1 ROMA NAPOLI POSSIBILI CRITICITA’ AL CASELLO DI VALMONTONE PER UN INCIDENTE SULAL PROVINCIALE ARIANA CHE CREA CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ANDIAMO A ROMA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI DA PORTONACCIO A TOR CERVARA IN DIREZIONE RACCORDO SULLA ROMA FIUMICINO RALLENTAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA IL RACCORDO E VIA DELLA MAGLIANA COMPLICI ANCHE I FORTI TEMPORALI CHE HANNO CAUSATO ALLAGAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER TRAFFICO DALLA TRIONFALE AL BIVIO PER L ‘A24 IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI DALLA ROMA FIUMICINO ALLA TUSCOLANA SULLA VIA SALARIA RIMOSSO L INCIDENTE IN DIREZIONE RACCORDO ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL URBE RESTANO CODE PIU AVANTI PER LAVORI A SETTEBAGNI A SUD SULLA COLOMBO CODE A TRATTI PER TRAFFICO DA VITINIA A MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA E SULLA VIA PONTINA IN DIREZIONE LATINA CODE TRA VIA DEI RUTULI E LO SVINCOLO PER APRILIA SULLA NETTUNENSE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI RALLENTAMENTI TRA PAVONA E CECCHINA DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A PIÙ TARDI Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 17-09-2024 ore 10:30 - 20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI SULLA CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E ARDEATINA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA PRESENTI CODE A TRATTI TRA ROMA FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI DAL RACCORDO ANULARE ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA FIUMICINO DAL RACCORDO ANULARE A VIA MAGLIANA IN DIREZIONE CENTRO CODE A TRATTI SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA PINDARO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE ROMA INFINE PER IL TRAFFICO FERROVIARIO RALLENTATA LA LINEA FL1 ORTE-FIUMICINO AEREOPORTO PER LA PRESENZA DI PERSONE NON AUTORIZZATE NEI PRESSI DELLA LINEA, I TRENI ALTA VELOCITÀ E REGIONALI POSSONO REGISTRARE RITARIDI DI 20 MINUTI DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 17-09-2024 ore 09:45 - 20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SU VIA PONTINA UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI POMEZIA GENERA CODE TRA VIA APRILIANA E POMEZIA IN DIREZIONE ROMA, CODE ANCHE A SPINACETO IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD TRA CASTELNUOVO DI PORTO E SETTEBAGNI IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE PERMANGONO RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DAL RACCORDO ANULARE ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO CODE ANCHE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE TRA CASILINA E APPIA E CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA DA PRENESTINA A NOMENTANA E TRA FLAMINIA E AURELIA CODE ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD A PARTIRE DA TOR VERGATA IN DIREZIONE ROMA IN INGRESSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE INFINE, CODE A TRATTI SU VIA APPIA DA FRATTOCCHIE AL GRANDE RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE ROMA DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Maltempo in Emilia - Romagna: fiumi esondati, 2 dispersi. "Emergenza non è finita" - E' quanto fa sapere la Regione Emilia Romagna. Previste precipitazioni deboli sull'Appennino ... Per l'esondazione del torrente Arzilla, in provincia di Pesaro Urbino è interrotta la viabilità sulla SP ... adnkronos
- Ad Ancona straripa l'Aspio: strade allagate e zone isolate - ... insieme ai Vigili del Fuoco e ai volontari, stanno lavorando senza sosta per ripristinare la viabilità e limitare i danni. Tuttavia, con le piogge che continuano a battere la regione, la situazione ... marchenotizie
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