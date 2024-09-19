Viabilità Roma Regione Lazio del 19-09-2024 ore 19:00 (Di giovedì 19 settembre 2024) Viabilità DEL 19 SETTEMBRE 2024 ORE 18.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 17-09-2024 ore 10:30 - 20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI SULLA CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E ARDEATINA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA PRESENTI CODE A TRATTI TRA ROMA FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI DAL RACCORDO ANULARE ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA FIUMICINO DAL RACCORDO ANULARE A VIA MAGLIANA IN DIREZIONE CENTRO CODE A TRATTI SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA PINDARO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE ROMA INFINE PER IL TRAFFICO FERROVIARIO RALLENTATA LA LINEA FL1 ORTE-FIUMICINO AEREOPORTO PER LA PRESENZA DI PERSONE NON AUTORIZZATE NEI PRESSI DELLA LINEA, I TRENI ALTA VELOCITÀ E REGIONALI POSSONO REGISTRARE RITARIDI DI 20 MINUTI DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 17-09-2024 ore 09:45 - VIABILITÀ DEL 17 SETTEMBRE 2024 ORE 09. 20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SU VIA PONTINA UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI POMEZIA GENERA CODE TRA VIA APRILIANA E POMEZIA IN DIREZIONE ROMA, CODE ANCHE A SPINACETO IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD TRA CASTELNUOVO DI PORTO E SETTEBAGNI IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE PERMANGONO RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DAL RACCORDO ANULARE ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO CODE ANCHE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE TRA CASILINA E APPIA E CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA DA PRENESTINA A NOMENTANA E TRA FLAMINIA E AURELIA CODE ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD A PARTIRE DA TOR VERGATA IN DIREZIONE ROMA IN INGRESSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE INFINE, CODE A TRATTI SU VIA APPIA DA FRATTOCCHIE AL GRANDE RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE ROMA DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 17-09-2024 ore 09:15 - VIABILITÀ DEL 17 SETTEMBRE 2024 ORE 08. 20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SU VIA PONTINA UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI POMEZIA GENERA CODE TRA VIA DEI RUTULI E POMEZIA IN DIREZIONE ROMA, CODE ANCHE A SPINACETO IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE Sulla DIRAMAZIONE ROMA NORD DA SEGNALARE UN ALTRO INCIDENTE con code TRA CASTELNUOVO DI PORTO E settebagni IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DAL RACCORDO ANULARE ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO CODE ANCHE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE TRA CASILINA E APPIA E RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA DA PRENESTINA A NOMENTANA E TRA TRIONFALE E AURELIA SI STA IN CODA ANCHE SULLA VIA FLAMINIA IN DIREZIONE ROMA ALL’ALTEZZA DI MALBORGHETTO CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD A PARTIRE DA TOR VERGATA IN DIREZIONE ROMA IN INGRESSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE INFINE, CODE A TRATTI SU VIA APPIA DA FRATTOCCHIE AL GRANDE RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE ROMA DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral. romadailynews
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- Ad Ancona straripa l'Aspio: strade allagate e zone isolate - ... insieme ai Vigili del Fuoco e ai volontari, stanno lavorando senza sosta per ripristinare la viabilità e limitare i danni. Tuttavia, con le piogge che continuano a battere la regione, la situazione ... marchenotizie
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