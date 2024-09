Vela | Louis Vuitton Cup Luna Rossa batte American Magic 5-3 e vola in finale contro Ineos

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 19 settembre 2024) Barcellona, 19 set. (Adnkronos) –non si fa scappare un altro match-point, supera largamente Americae si qualifica per ladellaCup dove affronteràBritannia. La barca italiana in semi, nell’8a regata chiude 5-3 suglii che erano reduci da tre successi consecutivi. Chi vincerà latraBritannia si andrà a giocare il trofeoTeam New Zealand. L'articoloCup,5-3 einCalcioWeb.