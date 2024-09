Un' altra giornata di piogge intense poi nel weekend il miglioramento | le previsioni meteo

Leggi tutta la notizia su ravennatoday

(Di giovedì 19 settembre 2024) Situazione nuovamente critica in Romagna, dove è in atto la terza alluvione in poco più di un anno. Nelle ultime 36 ore sono caduti picchi diffusi di oltre 100-150 millimetri nelle province di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini, con picchi di 250 millimetri sull'Appennino, più del doppio