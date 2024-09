Una camminata in pigiama per ricordare i bimbi costretti a indossarlo tutto il giorno in ospedale

Leggi tutta la notizia su ecodibergamo

(Di giovedì 19 settembre 2024) L’INIZIATIVA. Il 20 settembre la primaRun a Bergamo: unapromossa dalla Lilt per raccogliere fondi per i bambini malati di tumore. Intini: «Un modo anche per fare prevenzione: buona alimentazione, movimento e stop al fumo».