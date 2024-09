Ucraina | Romeo Lega ' Europa oltre a fede sta perdendo anche ragione'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Roma, 19 set, (Adnkronos) - "Laha votato contro la risoluzione perché non bisogna confondere il giusto sostegno all'con il rassegnarsi ad una guerra ad oltranza". Lo afferma ad Affaritaliani.it il capogruppo al Senato del Carroccio Massimilianodopo il voto al Parlamento europeo per consentire all'di utilizzare le armi occidentali per colpire in territorio russo. "Con questo voto il Parlamento europeo ha palesato la volontà di uscire da una logica difensiva -sottolinea il leghista-. L'Italia non è in guerra con la Russia, le nostre armi non verranno usate per colpire il territorio russo nonostante inqualcuno non si renda conto del momento delicato che stiamo vivendo. Questa è la posizione dellae del governo italiano che unitariamente si è già espresso a riguardo".