Ucraina Parlamento Europeo vuole autorizzare Kiev a usare le armi contro la Russia | crolla il castello di menzogne

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 19 settembre 2024) Come volevasi dimostrare, adesso l'Unione Europea sta realmente valutando la possibilità di dare il via libera all'impiego dellemandate all'la. In sostanza l'Unione Europea sta prendendo seriamente in considerazione la possibilità di fare sì che il guitto diutilizzi