Trenta euro per il voto | la compravendita di preferenze alle elezioni amministrative

Leggi tutta la notizia su brindisireport

(Di giovedì 19 settembre 2024) BRINDISI – Ila favore di un candidato, in cambio di 30. Questo il "do ut des" emerso nell’ambito delle indagini su una serie di furti d’auto, in alcuni casi con cavallo di ritorno, che martedì (16 settembre) sono sfociate nell’arresto di cinque brindisini