Tre dipinti della Galleria Nazionale di Parma in mostra in Belgio

Leggi tutta la notizia su parmatoday

(Di giovedì 19 settembre 2024) Dal 21 settembre 2024 al 5 gennaio 2025 il Museo di Oudenaarde inospita laMargaretha. The Emperor’s Daughter between Power and Image, dedicata a Margherita di(Oudenaarde, 1522 – Ortona, 1586), come era soprannominata nelle Fiandre. In esposizione anche tre