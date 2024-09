Tra un caso e l' altro Charitos finisce in ospedale mentre Adriana trova un lavoro e Caterina un nuovo amore

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 19 settembre 2024) Kostas piace al pubblico di Rai 1. La prima puntata ha totalizzato 3,2 milioni di telespettatori e il 21% di share. Per il commissario greco, creato dalla penna di Petros Markaris e approdato in tv, è un buon risultato. Stasera alle 21.30 andrà in onda il secondo appuntamento con le sue indagini.