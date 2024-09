Tirano fino avvocato tenta di truffare un anziano ma lui lo fa arrestare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 19 settembre 2024)(Sondrio) – I carabinieri della stazione dilo hanno arrestato in flagranza di reato ieri sera, mercoledì 18 settembre, proprio vicino al ristorante dove stava per ricevere soldi e preziosi dall’che avevato dispacciandosi pere chiedendogli una considerevole cifra in contanti e oro come cauzione per la scarcerazione del figlio che sarebbe stato arrestato. La persona contattata si è però insospettita e nel pomeriggio di ieri si è recata negli uffici del Comando Stazione CC della cittadina abduana per denunciare iltivo di truffa. Immediatamente i carabinieri si sono attivati e, dopo un prolungato servizio di osservazione e pedinamento, hanno rintracciato il truffatore nei pressi del locale dove aveva dato appuntamento all’e lo hanno arrestato perta truffa aggravata.