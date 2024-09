The Penguin | primo sguardo ufficiale al Carmine Falcone di Mark Strong

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 19 settembre 2024) The <>Penguin>: <>primo> <>sguardo> <>ufficiale> al <>Carmine> <>Falcone> di <>MarkDa tempo si vociferava che <>Marksarebbe apparso in The <>Penguin>, ma finalmente la notizia è <>ufficiale> al 100% grazie a un nuovo post dell’account X dello spin-off di The Batman.interpreterà una versione più giovane di <>Carmine> <>Falcone> nella serie, considerato che John Turturro ha interpretato il personaggio in The Batman ed è stata la sua morte a creare il vuoto di potere che Oz Cobb cerca ora di colmare nel suo show televisivo. Alcuni sostengono che nel Bat-verso c’erano ruoli più importanti e migliori di questo per, mentre ci si chiede anche perché Turturro non sia stato riportato per interpretare questa versione più giovane di <>Falcone> (il trucco e i VFX minimi sarebbero stati sufficienti per farlo). Tuttavia, non vediamo l’ora di vedere cosa porterà in tavola la star di Kingsman e Shazam!.