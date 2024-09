Terra Madre GTT potenzia le linee per arrivare al Parco Dora | tutte le info sui trasporti

Leggi tutta la notizia su torinotoday

(Di giovedì 19 settembre 2024) Dal 26 al 30 settembre aldi Torino andrà in scena l'edizione 2024 diSalone del Gusto, un evento internazionale dedicato al cibo. Per l'occasione GTT, che è green partner, ha messo in campo una serie di azioni per facilitare gli spostamenti dei torinesi verso la