Ternana altra giornata interlocutoria per la cessione | occorre la svolta per evitare il baratro dell’estromissione

Leggi tutta la notizia su ternitoday

(Di giovedì 19 settembre 2024) Un accredito atteso non arrivato che contrassegna un’(apparentemente)per il futuro della. La trattativa tra Nicola Guida ed il gruppo che fa capo a Benedetto Mancini non ha avuto quell’accelerazione prospettata ieri. Ne conseguono zero novità su questo