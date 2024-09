Tennis uno dei segreti del successo di Jannik Sinner | la gestione dei pressure points

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 19 settembre 2024) Giocare bene i punti importanti. L’ascesa al vertice diha tanti motivi: miglioramenti al servizio e con il dritto, più solidità nell’esecuzione del rovescio lungolinea, maggior varietà nei colpi e capacità di leggere il gioco dell’avversario. Un’evoluzione globale che ha fatto dell’altoatesino il n.1 del mondo del, capace di vincere i primi due Slam della carriera nella stessa annata, ovvero Australian Open e US Open. Un qualcosa che non accadeva dal 1977 con Guillermo Vilas. Tra idelle affermazioni del 23enne pusterese vi è la qualità da campione di affrontare con profitto i cosiddetti “”. Di cosa parliamo? Dei punti con pressione, in cui la componente emotiva ha un peso specifico maggiore. Il riferimento è alle palle break, alla capacità di convertirle, ma soprattutto di cancellarle all’avversario.