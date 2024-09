Tennis | Torneo Chengdu Fognini eliminato al primo turno

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 19 settembre 2024) Il ligure sconfitto in tre set da Safiullin ROMA - Nulla da fare per Fabioneldel "Open",Atp 250 con un montepremi complessivo pari a 1.269.245 dollari, in scena su campi in cemento della città cinese. Il 37enne di Arma di Taggia, numero 79 Atp, sorteggiato nella