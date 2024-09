Temporali e grandine a Taranto città allagata e senza energia elettrica

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di giovedì 19 settembre 2024) Tarantini Time QuotidianoUn violento temporale si è abbattuto in queste ore ae provincia. Laè stata letteralmente paralizzata con strade allagate e diverse zone che hanno risentito dell’interruzione dell’. Come se non bastasse è anche arrivata la. Tante le richieste di intervento al Nue.L'articoloproviene da Tarantini Time Quotidiano.