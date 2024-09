Tariffe mensa spropositate per le famiglie intervenga il Comune | Di Gregorio interviene sulla questione delle scuole a Chieti

Leggi tutta la notizia su chietitoday

(Di giovedì 19 settembre 2024) Da lunedì 16 settembre, come da disposizioni regionali, lehanno riaperto ufficialmente, sebbene in molti istituti il regolare svolgimentolezioni fosse già iniziato nei giorni precedenti. Tuttavia, a far discutere è la mancata attivazione su larga scala del servizio di pre e post