Supermedia AGI YouTrend salgono Forza Italia e M5s

(Di giovedì 19 settembre 2024) AGI - I nuovi sondaggi di diversi importanti istituti pubblicati negli ultimi giorni consentono di ottenere unapiù accurata rispetto a quelle a cavallo della pausa estiva. Da questa nuova analisi emerge che il centrodestra si è in effetti consolidato, anche se non come sembrava la scorsa settimana. Il partito di maggioranza che guadagna di più si conferma comunque(+0,3%), con FdI a +0,2% e la Lega a +0,1%, mentre a livello generale è M5s a fare registrare un saldo positivo di quasi mezzo punto, nonostante le tensioni tra Conte e Grillo, e il Pd guadagna uno 0,1%. Tra i partiti, torna 'in sofferenza' Azione, che scende sotto il 3%, dato che lanon registrava dal giugno 2021.