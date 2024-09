Sulle inondazioni in Romagna no alla sciacallaggio della destra Dopo l’alluvione del 2023 il governo ha lasciato soli i Comuni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) “Lo sciacggio per quanto mi riguarda non è ammesso, soprattutto quando ci sono territori che stanno dando l’anima e il sangue attraverso i propri sindaci e amministratori”. La presidente dell’Emilia-facente funzioni, Irene Priolo, perde la pazienza rispondendo alle critiche del centroche accusa l’amministrazione emiliano-romagnola di carenze nella gestione del rischio idrogeologico. Accade al termine di un punto stampa, convocato da Priolo in Regione a Bologna, per fare il punto sulla situazionela notte passata in piedi per monitorare la situazione insiemeProtezione Civile. “Sono stati fatti tantissimi cantieri, sto già vedendo delle polemiche e mi dispiace, anche perché ormai è un leit-motiv, nei momenti di maggiore emergenza” sbotta Priolo. “Tutta la manutenzione possibile sui fiumi è stata fatta – insiste -.