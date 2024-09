Strisce blu | 90 multe al giorno A Saba 98mila euro in due mesi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 19 settembre 2024) L’inflazione pesa anche sulle casse comunali. Nello specifico l’amministrazione di Palazzo dei Priori da alcuni anni a questa parte è costretta a esborsare cifre sempre più importanti a(ex Sipa) per le sanzioni che gli ausiliari del traffico elevano nei confronti di chi non paga la sosta sulleblu (o ha il biglietto scaduto). Bene, l’accordo originario stipulato nel 2007 e rinnovato dieci anni dopo, prevedeva che per ogni divieto di sosta (il pagamento dell’automobilista viene incassato dal Comune), l’amministrazione versi alla società 12,50più Iva. Nel 2022 l’importo era già salito a 15,29, mentre dal primo gennaio di quest’anno per ogni contravvenzione (che se pagata entro 5 giorni costa 28,70) avanno 17,13(sempre Iva esclusa). Nei primi duedi quest’anno le sanzioni effettuate dagli ausiliari del traffico sono state pari a 4.