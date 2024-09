Stasera a Lestizza la Premiata Forneria Marconi omaggia De André

Leggi tutta la notizia su udinetoday

(Di giovedì 19 settembre 2024) Dopo un tour invernale che ha fatto registrare sold out nelle 60 date che erano in cartellone, PFMè pronta a ripartire per una lunga serie di appuntamenti live, più di 30 in tutta Italia. Giovedì 19 settembre alle 21.30 sarà in scena in piazza San Biagio dicon