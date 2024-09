Stanziati 153 milioni di euro per la sanità in Fvg

Leggi tutta la notizia su udinetoday

(Di giovedì 19 settembre 2024) Nuova dotazione finanziaria per l'assestamento di bilancio in autunno. Si parla di 153diriservati al comparto sanitario, al fine di "coprire i fabbisogni delle aziende sanitarie in questi ultimi mesi dell'anno e venire incontro alle domande di servizi richieste dai cittadini"