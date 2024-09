Spaccata in una pasticceria di corso Vittorio Emanuele | 22enne arrestato

Leggi tutta la notizia su torinotoday

(Di giovedì 19 settembre 2024) Sperava in un 'dolce' bottino e invece si è ritrovato con la saccoccia vuota e le manette ai polsi. Un ladro 22 enne di origine polacca è statoqualche notte fa dalla polizia, per tentato furto in una. Passando inII poco prima delle tre, gli agenti