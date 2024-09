Sostegno alla genitorialità Cavallaro Cisal | Resta tema prioritario

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 19 settembre 2024) Caserta. “Guardiamo con interesse alle proposte, che stanno circolando in questi giorni, di prevedere misure sociali che vadano a premiare la natalità”. Così il Segretario Generale Francesco Cavro, il quale aggiunge: “da sempre laè favorevole al principio di tassare i redditi in base al ‘coefficiente familiare’ ma, in ogni caso, qualunque provvedimento teso a darealle famiglie in relazione ai figli è il benvenuto. Bisogna contrastare la denatalità – prosegue Cavro – e per farlo occorre azionare varie leve; si pensinecessità di offrire alle famiglie una valida rete di asili, di scuole in cui poter impegnare i ragazzi a tempo pieno, o all’esigenza di facilitare la conciliazione dei tempi di vita e lavoro da attuare in primis attraverso una contrattazione sindacale all’avanguardia.