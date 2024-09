SOS Capelli uomo | come prendersene cura dopo l’Estate 2024?

Leggi tutta la notizia su mondouomo

(Di giovedì 19 settembre 2024) Sole, mare o montagna, svago, opportunità di conoscere nuovi luoghi o, semplicemente, di rilassarsi:è il periodo dell’anno in cui si può staccare la spina e mettere le distanze da tutto e da tutti, riappropriandosi del proprio tempo. Per poi ripartire ritemprati nel fisico e nell’anima, pronti per affrontare le diverse sfide della vita

SOS? Mondo.it.