Sindacati preoccupati per Acciaierie di Sicilia l' allarme di Fiom Cgil e Uilm Uil | Temiamo la chiusura

Leggi tutta la notizia su cataniatoday

(Di giovedì 19 settembre 2024) PerUil di Catania sono "momenti di forte preoccupazione" per il destino didi, azienda che occupa in totale circa 500 persone tra diretti ed indiretti. Ihanno già espresso in più occasioni una posizione critica sull'eccessivo costo dell'energia