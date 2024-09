Sicurezza | Gasparri ‘tema fondamentale tra impegni inizio legislatura’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 19 settembre 2024) Roma, 19 set. (Adnkronos) – ?Il contrasto al crimine è un?esigenza che richiede sicuramente una presenza fisica maggiore da parte dello Stato, che in parte si è realizzata e in parte si deve incrementare. Ci sono norme che tutelano maggiormente il personale e che venivano chieste anche dal popolo in divisa. Quindi tutele maggiori sotto il profilo legale e sotto il profilo dell’assistenza sanitaria. È necessario varare questo pacchetto e mi auguro che lo faremo rapidamente in Senato, perché è uno degliche ci siamo presi adlegislatura”. Lo dichiara il presidente dei senatori di FI, Maurizio, a Tagadà su La7“Poi sullac?è sempre un?emergenza, non esistono misure risolutive, alcune hanno effetto di deterrenza.