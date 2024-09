Siamo assediati da traffico e smog

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 19 settembre 2024) "Dismesso l’autolavaggio di via Adda e scaduto il contratto con il precedente gestore, avevamo chiesto che l’area tornasse a verde come previsto dal Pgt. Invece abbiamo scoperto che l’amministrazione comunale ha rinnovato il contratto con un nuovo conduttore che altri non è che il padre dell’ex imprenditore di Alfalti Brianza, l’azienda finalmente dismessa pochi mesi fa. Ci preoccupa il nuovo autolavaggio, perché sarebbe destinato non solo alle auto, ma anche ai mezzi pesanti, con conseguente aggravio die inquinamento in zona. Così abbiamo informato sindaco e assessori delle nostre preoccupazioni".