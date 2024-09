Sestri Levante 74enne uccide la moglie e si consegna ai carabinieri | le avrebbe sparato per porre fine alla sua depressione

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 19 settembre 2024) Un uomo di 74 anni ha ucciso a colpi di pistola la(Genova). L’assassino, secondo quanto riporta il Corriere, è Giampaolo Bregante, un ex comandante di navi. La vittima è Cristina Marini. Dopo averdonna l’uomo si èto aiche sarebbero accorsi all’appartamento di via Antica Romana per l’rme lanciato dai vicini. Il femminicidio è avvenuto nella mattinata di oggi, 19 settembre, e l’uomo ha già confessato. Secondo le prime ricostruzioni ha detto di avere ucciso laper «suae visto che lasi rifiutava di prendere le medicine per le cure». Sul posto sono arrivati i medici del 118 e i militari del nucleo investigativo. In copertina: ANSA / Franco Po I La palazzina a(GE) dove questa mattina Giampaolo Bregante, 74 anni, ha, Cristina Marini.