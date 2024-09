Scuola | Ricciardi Pd ‘anche Valditara affetto da virus di riformarla’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 19 settembre 2024) Roma, 19 set. (Adnkronos) – ?Qualcuno immaginava che con l?avvento dello storico revisionistasi potessero cambiare le sorti dellaitaliana. Tuttavia il ministroanch?egli èdall?ennesimodi tutte e tutti coloro che occupano quel dicastero: riformare la. Ogni governo che si sussegue in questa bella e dannata Repubblica a un certo punto deve metter mano allaperché se non c?è la riforma dellache porta il cognome del ministro di turno lanon si risolve”.Lo ha detto intervenendo in aula il vicepresidente del gruppo PD alla Camera, Toni, a proposito del ddl sulla valutazione degli studenti.