Sant’Antimo-Aversa via Appia tra rifiuti cantieri e allagamenti | Strada ormai impraticabile

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di giovedì 19 settembre 2024) Buche,abbandonati e asfalto dissestato. Percorrere viadiventato un incubo quotidiano per automobilisti e motociclisti. L’arteriale collega diversi Comuni come Giugliano, Melito,, viatra: “” I“permanenti”, come quelli per il collettore fognario, hanno complicato ulteriormente la situazione, L'articolo, viatra: “” Teleclubitalia.